Mustafa Destici yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi

Sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anarak, "Tabii kalıcı olan davadır, harekettir, misyondur. Onun için biz, bu davaya, bu misyona, bu fikre bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız" dedi.

Destici, milletin daha onurlu bir hayat yaşaması, devletin daha güçlü olması, ülkenin birlik ve beraberliğini koruması için çalıştıklarını belirterek, "Sadece ülke sınırlarımız içindeki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız değil, gönül coğrafyamızdaki Türkistan'dan Adriyatik'e kadar, Kafkaslardan Balkanlara, Türkmeneli'ne kadar bütün bu coğrafyalardaki soydaşlarımız, dindaşlarımız, daha doğrusu bütün yeryüzü mazlumları daha güzel bir hayat yaşasın, zulüm çekmesinler, zalimlerin zulmü altında inim inim inlemesinler diye bu hareketi kurduk" diye konuştu.