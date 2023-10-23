Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı ’Kafes’ operasyonu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 'Bayğaralar' organize suç örgütü çökertildi" açıklamasını yaptı.





Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli yakalandı.



Bakan Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı;







Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.



Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,



Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı,



Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı,



Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,



İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu,



Uyuşturucu madde ticareti yaptığı,

ADANA MERKEZLİ 6️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 5️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

OPERASYON DEVAM EDİYOR❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)… pic.twitter.com/eXFv25goU0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023

Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve 7 adet av tüfeğine el konuldu.Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.