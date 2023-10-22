İYİ Partili Turhan Çömez İsrail’in katliamına maruz kalan Gazze için gönüllü olan Türk doktorlarını hedef aldı

IRKÇI PAYLAŞIM

Sağlık Bakanlığının yardım uçağı paylaşımını alıntı yaparak, kendi sosyal medya hesabından paylaşan İP'li Çömez, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapattı ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulundu. Çömez, paylaşımında, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" diyerek ırkçılık içeren skandal bir paylaşım yaptı.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINDA 4 BİN 651 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinli öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.