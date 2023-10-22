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İYİ Partili Turhan Çömez İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze için gönüllü olan Türk doktorlarını hedef aldı

Son dakika haberleri... İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklamaya göre İsrail'in saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktı. Öte yandan BM, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." açıklamasında bulundu. İsrail'in saldırılarında insanlar hayatlarını kaybederken İYİ Partili Turhan Çömez, Gazze'ye yardım için gönderilen, 20 kişilik uzman hekim ekibini hedef aldı. Çömez, masum çocukların ve sivil vatandaşların imdadına yetişecek olan yardım uçağıyla alay etti.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:23 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:57
İYİ Partili Turhan Çömez İsrail’in katliamına maruz kalan Gazze için gönüllü olan Türk doktorlarını hedef aldı

İyi Parti'den Balıkesir Milletvekili olan Çömez, sosyal medya hesabından ırkçı bir paylaşım yaparak, derdinin Millet ve hizmet olmadığını bir kez daha gösterdi. Sağlık Bakanlığının Gazze'de masum çocuklar ve siviller için hazırladığı yardım uçağıyla dalga geçen Çömez, Türkiye'de görev yapan Suriyeli Doktorlarla adeta alay etti.

DOKTORLAR GÖNÜLLÜ OLDU
Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.

Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

IRKÇI PAYLAŞIM
Sağlık Bakanlığının yardım uçağı paylaşımını alıntı yaparak, kendi sosyal medya hesabından paylaşan İP'li Çömez, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapattı ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulundu. Çömez, paylaşımında, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" diyerek ırkçılık içeren skandal bir paylaşım yaptı.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINDA 4 BİN 651 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinli öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktığını söyledi.

Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu ifade etti.

BM'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
BM, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." açıklamasında bulundu.

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