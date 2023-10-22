Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer itiraf etti: Milyonlarca kişiyi Müslümanlar değil biz öldürdük!

"BİZ BATILILAR DÜNYAYI FİKİRLERİMİZİN MÜKEMMELLİĞİYLE FETHETMEDİK"

ABD ve Avrupa'nın dünyaya yalanlara hapsettiğini ve kendilerinin de bu yalana inandığını itiraf eden Todenhöfer, "Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz. Bu yalan şu: İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz. Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor. İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık." şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu.