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Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer itiraf etti: Milyonlarca kişiyi Müslümanlar değil biz öldürdük!

İşgalci İsrail devleti 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" sonrası Gazze'de büyük bir katliama başladı. ABD ve Avrupa'da birçok devlet ise İsrail'e destek vermek için Müslümanların haklı mücadelesini terörizmle bağdaştırdı. Soykırım devleti Gazze'yi bombalamaya devam ederken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi. Yıllar önce Alman kanalı ZDF'ye katılan siyasetçi Jürgen Todenhöfer, dünyada insanları öldürenlerin, katliamlar yapanın Müslümanlar değil Batılılar olduğunu ifade etmişti.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:46
Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer itiraf etti: Milyonlarca kişiyi Müslümanlar değil biz öldürdük!

İşgalci İsrail devleti 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" sonrası Gazze'de büyük bir katliama başladı. Başkan Erdoğan'ın, "Soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum." diyerek tepki gösterdiği katliamda binlerce kadın, çocuk ve bebek hayatını kaybetti.

Yahudileri Müslümanlar değil biz öldürdük!

SOYKIRIMA ABD VE AVRUPA'DAN KANLI DESTEK
Gazze'de soykırım gerçekleştiren katil İsrail orantısız müdahalesine Filistin tarafından gelen saldırıları gerekçe gösterdi. ABD ve Avrupa'da birçok devlet ise İsrail'e destek vermek için Müslümanların haklı mücadelesini terörizmle bağdaştırdı.

ALMAN SİYASETÇİNİN İTİRAFI YENİDEN GÜNDEMDE
Katiller Gazze'yi bombalamaya devam ederken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi. Yıllar önce Alman kanalı ZDF'ye katılan siyasetçi Jürgen Todenhöfer, dünyada insanları öldürenlerin, katliamlar yapanın Müslümanlar değil Batılılar olduğunu ifade etmişti.

"BİZ BATILILAR DÜNYAYI FİKİRLERİMİZİN MÜKEMMELLİĞİYLE FETHETMEDİK"
ABD ve Avrupa'nın dünyaya yalanlara hapsettiğini ve kendilerinin de bu yalana inandığını itiraf eden Todenhöfer, "Sanırım biz kendimizi bir yalan içerisine yerleştirmişiz. Bu yalan şu: İyi olan, asil olan, yardımsever olan bizleriz. Gerçek bu değil. Böyle eğlenceli bir programda bu tür ciddi şeyleri söylemek zor. İnanıyorum ki, biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık." şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu.

"6 MİLYON YAHUDİ'Yİ ÖLDÜREN MÜSLÜMANLAR DEĞİLDİ..."
Almanya'da milyonlarca Yahudi'yi kendilerinin katlettiğini belirten Todenhöfer, "Daha ciddi olmam gerekirse; Haçlı Seferleri'nde 4 milyon kişiyi öldüren, sömürgeleşme döneminde 50 milyon insanı öldüren, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında 70 milyon insanı öldüren, 6 milyon Yahudi'yi öldüren Müslümanlar değildi." ifadelerini kullanmıştı.

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