Son dakika: Bodrum’da yine aynı sorun! 10 gündür su yok! Vatandaşlar tankerlerinden bidonlarla su taşıyor

EKOLOJİK SİSTEM ZARAR GÖRECEK

Ölü hacmin altından su alma çalışmalarıyla buradaki canlı hayatına ve ekolojik sistemin zarar göreceği düşünülüyor. 10 GÜNDÜR SU YOK

Bir diğer yandan Çırkan Mahallesi'nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri yaşandı. Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı. Vatandaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı. Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

"2 YILDAN BERİ SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ"

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü şu cümleleri aktardı; Bodrum genelinde su problemi var. Biz, 2 yıldan beri sesimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Vatandaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak. Hangi devirde yaşıyoruz. Depolar dolmadan bu insanlar nasıl ihtiyacını giderecek. Bu sadece bizi değil turizmi, esnafı da etkiliyor. Sağlıkla ilgili sıkıntılar da yaşanmaya başladı.

"TEMİZLİK, YEMEK YAPAMIYORUZ. ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

9 gündür evine su gelmediğini söyleyen Victoria Atiktaş, "Temizlik, yemek yapamıyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkilileri arıyoruz ama boşa, çünkü sonuç yok. İyi ki muhtar var, o bize yardımcı oldu, bir tanker getirdi. En azından birkaç gün rahat ederiz. Onun dışında gelip, bizimle ilgilenen derdimizi soran olmadı. En azından haftada bir su versinler depomuzu rahatça dolduralım ona da razıyız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN