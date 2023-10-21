Türk Kızılay’ı Gazze’ye nefes olmaya gidiyor! Hastanelerin 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak

TÜRK KIZILAYI GAZZE'DE

Türk Kızılayı akaryakıt desteğinin yanında Gazze'ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan üç uçak yardım malzemesinin yani sıra tamamen tıbbi malzeme taşıyacak olan 4. uçak için de Kızılay malzeme tedarikini sürdürüyor.