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Geniş Aile'nin Mithat Dayısı Selahattin Taşdöğen İsrail'e arka çıktı! "Araplardan nefret ederim Filistin hak ediyor"

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı ve kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce insanı katlettiği Gazze saldırıları, tüm dünyanın tepkisini çekti. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kişi, İsrail'in zulmünü protesto etti. Vahşet hiç durmadan devam ederken bir dönemin çok izlenen dizisi Çılgın Bediş'de hayat verdiği 'Necmi Dede' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in Filistin yorumu büyük tepki topladı.Bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, “Bir bakıma bu Filistin halkı bunu hak ediyor. Topraklarını sattılar. Araplardan nefret ederim zaten." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 22:28 Güncelleme 21 Ekim 2023, 22:28
Geniş Aile’nin Mithat Dayısı Selahattin Taşdöğen İsrail’e arka çıktı! Araplardan nefret ederim Filistin hak ediyor

Katil İsrail ordusu, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hız kesmeden 15.günde de devam ediyor.

İsrail'in masum Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı vahşet Türkiye'de de tepkilere neden olurken binlerce vatandaş, İsrail'i protesto için sokaklara dökülmüştü.

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FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK AKILALMAZ SÖZLER
Ancak oyuncu Selahattin Taşdöğen, verdiği bir sokak röportajında, Filistin halkının maruz kaldığı vahşeti hak ettiklerini öne sürdü. Akılalmaz ifadeler kullanan Taşdöğen, ırkçı olmadığını ama Araplardan nefret ettiğini dile getirdi.

"FİLİSTİN HALKI, ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR"
"Bir bakıma, bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor" diyen Taşdöğen şöyle konuştu: Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın. Mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil. Vatan eğer vatansa, kanını döktüysen orası senin vatanındır.

"IRKÇI DEĞİLİM AMA ARAPLARDAN NEFRET EDERİM"
Bütün Arap toplulukları neredeler? Neden Filistin'e yardımcı olmuyorlar. Irkçı değilim ama Araplardan nefret ederim."

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