Geniş Aile'nin Mithat Dayısı Selahattin Taşdöğen İsrail'e arka çıktı! "Araplardan nefret ederim Filistin hak ediyor"

"FİLİSTİN HALKI, ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR"

"Bir bakıma, bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor" diyen Taşdöğen şöyle konuştu: Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın. Mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil. Vatan eğer vatansa, kanını döktüysen orası senin vatanındır.