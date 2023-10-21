Geniş Aile'nin Mithat Dayısı Selahattin Taşdöğen İsrail'e arka çıktı! "Araplardan nefret ederim Filistin hak ediyor"

Katil İsrail ordusu, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hız kesmeden 15.günde de devam ediyor.
Katil İsrail ordusu, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hız kesmeden 15.günde de devam ediyor.
İsrail'in masum Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı vahşet Türkiye'de de tepkilere neden olurken binlerce vatandaş, İsrail'i protesto için sokaklara dökülmüştü.
FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK AKILALMAZ SÖZLER
Ancak oyuncu Selahattin Taşdöğen, verdiği bir sokak röportajında, Filistin halkının maruz kaldığı vahşeti hak ettiklerini öne sürdü. Akılalmaz ifadeler kullanan Taşdöğen, ırkçı olmadığını ama Araplardan nefret ettiğini dile getirdi.
"FİLİSTİN HALKI, ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR"
"Bir bakıma, bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor" diyen Taşdöğen şöyle konuştu: Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın. Mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil. Vatan eğer vatansa, kanını döktüysen orası senin vatanındır.
"IRKÇI DEĞİLİM AMA ARAPLARDAN NEFRET EDERİM"
Bütün Arap toplulukları neredeler? Neden Filistin'e yardımcı olmuyorlar. Irkçı değilim ama Araplardan nefret ederim."