Türkiye’den Gazze’ye doktor desteği! Bakan Koca: 20 doktor ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, Gazze'ye doktor desteği göndereceğini duyurdu.
GAZZE'YE YARDIM AMACIYLA, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2023
Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı…
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fahrettin Koca, "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.