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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 17:27 Güncelleme 21 Ekim 2023, 17:27
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.


Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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