PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Partili Dağ'dan İsrail'e soykırım tepkisi! Uygulanan zulme sessiz kalmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır. İsrail'e ve bu mezalime destek veren köhne zihinlere karşı daima dünyanın gören gözü, duyan kulağı olacak, uygulanan zulme sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 00:43 Güncelleme 21 Ekim 2023, 00:43
AK Partili Dağ’dan İsrail’e soykırım tepkisi! Uygulanan zulme sessiz kalmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir vicdanlı yüreğin, İsrail ile Filistin arasında yaşananları savaş olarak nitelendiremeyeceğini vurguladı.

Hamza Dağ şunları kaydetti:

"İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır. İsrail'e ve bu mezalime destek veren köhne zihinlere karşı daima dünyanın gören gözü, duyan kulağı olacak, uygulanan zulme sessiz kalmayacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I 12 bin sivil ölümle burun buruna! Soykırımcı İsrail Gazze’deki Kudüs Hastanesi’nin derhal boşaltılmasını istedi
Başkan Erdoğan’ın politikasına destek verip, İsrail’in katliamını eleştiren sanatçı Fazıl Say’ın yurtdışı konserleri iptal edildi
Zulümle abad olunmaz! Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Soykırıma varan saldırılar derhal durmalı
SON DAKİKA