A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız

"BEBEKLER SOĞUKTAN ÖLECEK" Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, " Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler soğuktan ölecek" dedi.

"NE MAMA NE DE SU VAR"

Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok. Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.