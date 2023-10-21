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A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız

Son dakika haberleri... Bombalarıyla bebekleri bile hayattan koparan İsrail'in barbarlığı katlanarak devam ediyor. Ülkedeki sağlık durumu hakkında acil durum çağrısı yapan Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis A Haber ekranlarında İsrail'İn saldırısına maruz kaldı. Malhis o anlarda 'Saldırı altındayız' diyerek canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 23:35 Güncelleme 22 Ekim 2023, 00:06
A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız

Eli kanlı İsrail, 15 günden bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Evleri hatta hastaneleri bile hedef aldı. Sivillerin yaşadığı bölgelere bombalarla saldırdı.

Binlerce masum sivili hayattan kopardı. Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis ise Gazze'deki sağlık durumuyla ilgili acil durum çağrısı yaptı.

SAATLER SONRA...
Filistin Gazze Şifa Hastanesi'nde bebekler kuvözlerde ama hastanelerin ihtiyacı olan yakıt, gıda, temiz su yok.. Akaryakıt gelmezse bebekler saatler sonra ölecek. Ancak İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini açıkladı.

"BEBEKLER SOĞUKTAN ÖLECEK"
Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, "Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler soğuktan ölecek" dedi.

Gazzeli bebekler için son saatler!

"NE MAMA NE DE SU VAR"
Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok. Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.

CANLI YAYINDA SOYKIRIM
A Haber canlı yayına bağlanan Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in konuşma esnasında İsrail'in saldırısı anbean kaydedildi. Malhis o anlarda telaşa kapılarak canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı.

Canlı yayında soykırım anbean kaydedildi!

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