Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail ve destekçilerinin ayarlarıyla oynadı! Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı

"KARA MİZAH VAR" DEDİ SÖZLERİNİ KESMEYE YELTENDİ Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti. Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi. 11 Ekim'de aynı programda ağarlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun "İsrail- Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz" sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, "Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" sorusunu yöneltti.





"ALKIŞLAR İSRAİL'E! BOMBALAMADAN ÖNCE UYARIYOR"

Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?" dedi.



Geçtiğimiz günlerde ise uluslararası medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen 'Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti' iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Biden'ın da ileri sürdüğü iddia, Beyaz Saray ve İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından 'söz konusu bilginin teyit edilemediği' açıklanarak yalanlanmıştı. İngiliz gazeteci Piers Morgan da hiçbir delil ile kanıtlanamayan 'Hamas 40 bebeği öldürdü, başlarını kesti' iddiasını 11 Ekim'de Talk TV'deki programında ifade etmişti. Morgan bir hafta sonra 17 Ekim'de Mısırlı televizyoncu Bassem Youssef'u ağırladığı bu yayında, söz konusu iddiayı dile getirmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı. Ünlü gazeteci, 'Ben asla ama asla böyle bir şey söylemedim' dedi.



Morgan'ın 33 dakikalık yayının sonuna doğru Youssef'un verdiği cevaplara tahammül edemeyip yayını daha fazla uzatmayarak sonlandırdığı görüldü.