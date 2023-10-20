Beyazıt Meydanı’nda katil İsrail protestosu: Bebek katili Filistin’den defol!

İçtenal, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak İsrail'in Filistin'e yönelik şiddet faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Buradan Filistin halkının haklı ve onurlu direnişinin sonuna kadar destekçisi olacağımızı beyan ederiz. Allah'ın izniyle bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunacağımız günler yakındır. Rabb'imizin izniyle İsrail zulmüne son vereceğimiz günler yakındır. Allah'ım bizi emin kıl, hak davamızdan ayırma."

Açıklama sonrası üniversitenin İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selim Çakıroğlu tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

İSTANBUL'DA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN İSRAİL PROTESTOSU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalamasını protesto etti.

Fakülte bahçesinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ali Osman Şenol, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlallerinin yıllardır dünyanın gözü önünde sürdüğünü söyledi.

Tıp fakültesi öğrencileri olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurgulayan Şenol, Gazze'de yaşanan vahşete ''Dur'' demek için toplandıklarını kaydetti.

Şenol, İsrail'in Gazze'ye yıllardır korkunç bir abluka uyguladığını belirterek, ''Gazze halkı abluka başladığından bu yana su, elektrik, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarına İsrail'in istediği ölçüde ulaşabilmektedir. Gazze'de yaşam imkansız hale getirilmeye çalışılmaktadır." dedi.

İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bir hastaneyi bombalamasının sabırları taşıran son nokta olduğunu ifade eden Şenol, "İsrail yönetimi, uluslararası savaş hukuku uyarınca korunması elzem olan hastane, okul ve ibadethane gibi yapıları hedef alarak ne uluslararası hukuka ne de ahlaki ilkelere riayet ettiğini bir kez daha göstermiştir.'' diye konuştu.

Bölgedeki hastane ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hasta ve yaralılara sağlık hizmetinin ulaştırılabilmesi için gerekli güvenli ortamın tesis edilmesini istediklerini anlatan Şenol, doğrudan sivilleri hedef alan, hastaneleri, okulları, camileri vuran İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ettiklerini söyledi.