Beyazıt Meydanı’nda katil İsrail protestosu: Bebek katili Filistin’den defol!

İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenlendi.
İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenlendi.
Polis barikatlarıyla kapatılan Beyazıt meydanına vatandaşlar üstleri aranarak alındı. Cuma namazının ardından toplananlar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin konuşmaları sırasında bir grup tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maskesi olan bir kukla ve İsrail bayrağı yakıldı.
İsrail'in hastanelere gerçekleştirdiği saldırılara ve bebeklerin hayatını kaybetmesine öğrencilerin hazırladıkları gösteri ile dikkat çekilirken gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.
Açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, "Eğer dünya tüm bu terör olaylarına sessiz kalırsa terör büyür kurumsallaşır ve devlet olur. İşte Filistin topraklarında olan da budur."
"Başta dünyanın en büyük terör devleti Amerika olmak üzere batılı devletler başta Afrika ve Asya'da olmak üzere birçok ülkede terör estirip birçok katliam ve soykırım gerçekleştirdiklerinden dolayı buna sessiz kaldılar. Çünkü sadece köleleştirmeyi ve öldürmeyi bildiler" dedi.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altında Gazze'deki saldırılarını kınayarak Filistin'e destek çağrısında bulundu.
Fatih'te, dekanlık binası önünde grup adına açıklama yapan öğrenci İbrahim Said İçtenal, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların göz yumduğunu söyledi.
İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskı, şiddet ve savaş suçlarının dünya için tehdit oluşturduğunu ifade eden İçtenal, "Bugün Filistinli mazlumları sivil, yaşlı, hasta, çocuk ve bebek demeden bombalayanlar... Unutulmamalıdır ki yarın tüm çocuklar ve bebekler için de bu bir tehdittir." dedi.
İsrail'in kendiliğinden kahrolmayacağına dikkati çeken İçtenal, "Mutlaka bir eyleme ihtiyaç olduğunu düşünürsek zulmü durdurulamaz zannedilen İsrail terörünün engellenmesi Müslüman devletlerin ve vicdanı olan her insanın eylemde ve fikirde birleşmesine bağlıdır. Kavlimiz ve kalbi istikametimiz bunadır." diye konuştu.
İçtenal, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak İsrail'in Filistin'e yönelik şiddet faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti:
"Buradan Filistin halkının haklı ve onurlu direnişinin sonuna kadar destekçisi olacağımızı beyan ederiz. Allah'ın izniyle bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunacağımız günler yakındır. Rabb'imizin izniyle İsrail zulmüne son vereceğimiz günler yakındır. Allah'ım bizi emin kıl, hak davamızdan ayırma."
Açıklama sonrası üniversitenin İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selim Çakıroğlu tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı.
İSTANBUL'DA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN İSRAİL PROTESTOSU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalamasını protesto etti.
Fakülte bahçesinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Ali Osman Şenol, Filistin'deki zulüm ve insan hakları ihlallerinin yıllardır dünyanın gözü önünde sürdüğünü söyledi.
Tıp fakültesi öğrencileri olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurgulayan Şenol, Gazze'de yaşanan vahşete ''Dur'' demek için toplandıklarını kaydetti.
Şenol, İsrail'in Gazze'ye yıllardır korkunç bir abluka uyguladığını belirterek, ''Gazze halkı abluka başladığından bu yana su, elektrik, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarına İsrail'in istediği ölçüde ulaşabilmektedir. Gazze'de yaşam imkansız hale getirilmeye çalışılmaktadır." dedi.
İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bir hastaneyi bombalamasının sabırları taşıran son nokta olduğunu ifade eden Şenol, "İsrail yönetimi, uluslararası savaş hukuku uyarınca korunması elzem olan hastane, okul ve ibadethane gibi yapıları hedef alarak ne uluslararası hukuka ne de ahlaki ilkelere riayet ettiğini bir kez daha göstermiştir.'' diye konuştu.
Bölgedeki hastane ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hasta ve yaralılara sağlık hizmetinin ulaştırılabilmesi için gerekli güvenli ortamın tesis edilmesini istediklerini anlatan Şenol, doğrudan sivilleri hedef alan, hastaneleri, okulları, camileri vuran İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ettiklerini söyledi.
İSTANBUL'DAKİ OKULLARDA FİLİSTİN İÇİN SAYGI DURUŞU
İstanbul'daki okullarda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, kent genelindeki okullarda bayrak töreni sırasında saygı duruşu gerçekleştirildi.
Zeytinburnu'ndaki Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ndeki bayrak töreninde konuşan okul müdürü Emine Seval Yardım, dünyanın gözü önünde Filistin'de büyük bir insanlık suçu işlendiğini söyledi.
Yardım, İsrail'in, çocuk, yaşlı, hasta demeden masum insanları katlettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"İsrail yönetimi, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve Mescid-i Aksa'da sistematik bir işgal ve yok etme politikasını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu uğurda Filistinlilerin evlerini yıkmakta, el koymakta, orada yaşayanları bölgeden silmeye çalışmaktadır. Filistinli Müslümanlar kendi vatanlarında günlük hayatlarını dahi sürdüremez hale gelmişlerdir. İsrail yönetimi keyfi tutuklamalarla halkı sindirmekte ve onları ülkelerini terk etmeye zorlamaktadır. Bugün gelinen noktada artık Filistin davası sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün insanların meselesidir."
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kartal'daki Medine Tayfur Sökmen İlkokulu'nda da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.