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Dışişleri Bakanlığı'ndan tezkere açıklaması! Yabancı asker polemiğine son noktayı koydular

Dışişleri Bakanlığı, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyle ilgili, "Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 14:56 Güncelleme 20 Ekim 2023, 14:57
Dışişleri Bakanlığı’ndan tezkere açıklaması! Yabancı asker polemiğine son noktayı koydular

Dışişleri Bakanlığı, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir. Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır" denildi.

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