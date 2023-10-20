Başkan Erdoğan’ın politikasına destek verip, İsrail’in katliamını eleştiren sanatçı Fazıl Say’ın yurtdışı konserleri iptal edildi

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNU İŞLİYOR Soykırımcı İsrail her türlü savaş suçunu da işlemekten geri durmuyor. İnsani ihtiyaçların sivillere ulaşmasını engellerken, katliamlarında ise kimyasal silah kullanıyor.





HASTANE, OKUL, İBADETHANE…

Öte yandan soykırımcı İsrail bununlar da yetinmeyerek sivillerinde sığındığı hastane, okul, ibadethane gibi birçok yere bomba yağdırıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ İÇİN DEVREDE

Her zaman olduğu mazlumun yanında olan Başkan Erdoğan bölgedeki barış sağlaması ve sükûnetin gelmesi için durmak bilmeyen bir diploması trafiği geliştiriyor.



Ülke liderleriyle tek tek temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN SOYKIRMINA KARŞI ÇIKTI BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi birçok çevre tarafından takdirle karşılandı. Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.

Say şu ifadeleri kullandı;



"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset "ölüm kültürü" vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim"



Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.