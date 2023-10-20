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Ankara'da dolandırıcılara operasyon: Kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

Ankara merkezli operasyonda, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp mağdurlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında dolandırıcı olduğu tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 13:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 13:00
Ankara’da dolandırıcılara operasyon: Kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, mağdurları telefonla arayarak, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp para ve ziynet eşyasını alan 8 kişiyi Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Yalova'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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