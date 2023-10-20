İşgalci işgalciyi vurdu! İsrail ordusu askeri eğitim alanına giren Yahudi ’yerleşimci’yi öldürdü

İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırım işliyor.



Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinli şehadet şerbeti içti.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsrail basını ülkenin "olağan dışı" bir olayla sarsıldığını duyurdu.



İŞGALCİ İŞGALCİYİ VURDU

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Tesalim kasabası yakınlarında bir Yahudi yerleşimciyi "yanlışlıkla" öldürdüğü bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Tesalim kasabası yakınlarında "olağan dışı" bir olay yaşandığını aktardı. Habere göre, Tesalim yakınlarındaki askeri eğitim alanına 3 aracın girmesi üzerine İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu araçlardan birinin şoförlüğünü yapan bir Yahudi yerleşimci "yanlışlıkla" öldürüldü.

