Gazze'de İsrail saldırısının vurduğu küçük Haya'nın hayalleri ve bedeni enkaz altında kaldı! En acı vasiyet: "Geriye bir şey kalırsa bağışlansın"





"GAZZE'DE ŞEHİT OLAN BİR YAVRUMUZUN VASİYETİ ONUNLA BERABER ENKAZDAN ÇIKMIŞ"

Yönetmen Tülay Gökçimen ise bugün Gazze'de İsrail'in hava saldırısı sonrasında enkaz altında kalan ve enkazdan çıkarılan Haya ismindeki bir çocuğun vasiyetinin onunla birlikte enkazdan çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Gökçimen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de şehit olan bir yavrumuzun vasiyeti onunla beraber enkazdan çıkmış. Ne yazık ki vasiyetini yerine getirebilecek herkes onunla beraber şehit olmuş" ifadelerini kullandı.

İŞTE KÜÇÜK HAYA'NIN VASİYETİ

Gökçimen, İsrail'in öldürdüğü Haya ismindeki kız çocuğunun vasiyetinin görselini sosyal medyadan paylaşarak Türkçe anlamını da aktardı. İşte küçük Haya'nın vasiyetinde yazdıkları:

"Merhaba ben Haya. Size vasiyetimi yazacağım.



1. 45 şekel anneme, 5 şekel Zine'ye, 5 şekel Haşim'e, 5 şekel nineme, 5 şekel teyzem Hibe'ye, 5 şekel teyzem Meryem'e, 5 şekel dayım Ubud'a, 5 şekel teyzem Sare'ye verilsin.



2. Oyuncaklarım ve bütün eşyalarım arkadaşlarım Zine, Rima, Mine ve Emel'e verilsin.



3. Kıyafetlerim amcamın kızlarına verilsin. Geriye bir şey kalırsa bağışlansın.



4. Ayakkabılarım tabi ki temizlendikten sonra fakirlere bağışlansın." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN