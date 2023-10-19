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Gazze'de İsrail saldırısının vurduğu küçük Haya'nın hayalleri ve bedeni enkaz altında kaldı! En acı vasiyet: "Geriye bir şey kalırsa bağışlansın"

Katil İsrail'in Gazze'de yaşayanları yok etmeye yönelik başlattığı katliam akılalmaz boyutlara ulaştı. Gazze şeridinden insani dramın detayları her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazze’de enkaz altında kalan ve enkazdan çıkarılabilen küçük kız çocuğu Haya’nın ölmeden önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı. Yönetmen Tülay Gökçimen vasiyetin görselini ve anlamını sosyal medyadan paylaşarak “Gazze’de şehit olan bir yavrumuzun vasiyeti onunla beraber enkazdan çıkmış. Ne yazık ki vasiyetini yerine getirebilecek herkes onunla beraber şehit olmuş” dedi. İşte küçük Haya’nın vasiyeti…

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 18:14 Güncelleme 19 Ekim 2023, 18:34
Gazze’de İsrail saldırısının vurduğu küçük Haya’nın hayalleri ve bedeni enkaz altında kaldı! En acı vasiyet: Geriye bir şey kalırsa bağışlansın

İsrail'in Gazze halkına yönelik başlattığı soykırım 13. gününde durmadığı yerden devam ediyor.

İsrail art arda savaş suçuna imza atarak son olarak 17 Ekim'de içinde masum sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurarak 500'e yakın kişiyi acımasızca öldürdü.

Yaralarının Filistinli Müslümanlardan 3 bin 983'ü çocuk, 3 bin 300'ü ise kadınlardan oluşurken tamamen ablukaya alınan ve elektrik, suyu ve yakıtı kesilen Gazze şeridinden insani dramın detayları da her geçen gün ortaya çıkıyor.



"GAZZE'DE ŞEHİT OLAN BİR YAVRUMUZUN VASİYETİ ONUNLA BERABER ENKAZDAN ÇIKMIŞ"
Yönetmen Tülay Gökçimen ise bugün Gazze'de İsrail'in hava saldırısı sonrasında enkaz altında kalan ve enkazdan çıkarılan Haya ismindeki bir çocuğun vasiyetinin onunla birlikte enkazdan çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

Gökçimen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de şehit olan bir yavrumuzun vasiyeti onunla beraber enkazdan çıkmış. Ne yazık ki vasiyetini yerine getirebilecek herkes onunla beraber şehit olmuş" ifadelerini kullandı.

İŞTE KÜÇÜK HAYA'NIN VASİYETİ
Gökçimen, İsrail'in öldürdüğü Haya ismindeki kız çocuğunun vasiyetinin görselini sosyal medyadan paylaşarak Türkçe anlamını da aktardı. İşte küçük Haya'nın vasiyetinde yazdıkları:

"Merhaba ben Haya. Size vasiyetimi yazacağım.

1. 45 şekel anneme, 5 şekel Zine'ye, 5 şekel Haşim'e, 5 şekel nineme, 5 şekel teyzem Hibe'ye, 5 şekel teyzem Meryem'e, 5 şekel dayım Ubud'a, 5 şekel teyzem Sare'ye verilsin.

2. Oyuncaklarım ve bütün eşyalarım arkadaşlarım Zine, Rima, Mine ve Emel'e verilsin.

3. Kıyafetlerim amcamın kızlarına verilsin. Geriye bir şey kalırsa bağışlansın.

4. Ayakkabılarım tabi ki temizlendikten sonra fakirlere bağışlansın."

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