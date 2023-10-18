Sağlık Bakanı Fahrrettin Koca, Gazze’ye sağlık yardımı için Mısırlı mevkiadaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüğünü açıkladı.





Gazze'ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüm.



Gazze'de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2023

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Gazze'de hastanenin hedef alınmasının ardından bölgeye sağlık yardımı yapabilmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Sağlık Bakanı Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştü. Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi: