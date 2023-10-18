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Ateş yakıp taş atanlara kurşun! A Haber canlı yayınında sıcak dakikalar: İsrail askerleri Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı

Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamında çoğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan 500 masum insan hayatını kaybetti. Batı Şeria'da A Haber yayını sırasında İsrail askerleri göstericilere ateş açtı. O saldırı sonrası manzara canlı yayında anbean görüntülendi. İsrail keskin nişancılarının ise her an eli tetikte beklediği kameralara yansıdı. İşte A Haber ekranlarındaki o sıcak anlar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 20:16 Güncelleme 18 Ekim 2023, 20:45
Ateş yakıp taş atanlara kurşun! A Haber canlı yayınında sıcak dakikalar: İsrail askerleri Batı Şeria’da göstericilere ateş açtı

İsrail ordusu gün geçtikte vahşetini artırmaya devam ediyor.

A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu!

12 gündür devam eden katliamlar dün gece itibariyla akılalmaz durumlara ulaştı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle sığındıkları El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilen yüzlerce kadın ve çocuk vahşice öldürüldü.

DÜNYA KATLİAMA TEPKİ GÖSTERDİ, BATI İSRAİLE SAHİP ÇIKTI
500 masum sivilin İsrail katliamıyla hayatını kaybetmesi dünyanın farklı noktalarındaki gösterilerle protesto ederken Batı dünyası ise İsrail'e gereken tepkiyi göstermemeyi sürdürüyor.

A Haber İsrail'in katliamının protesto edildiği Batı Şeria'da yaşanan sıcak dakikaları saniyesi saniyesine aktardı.

"Saniyeler önce İsrail askerleri bir göstericiyi vurdu ve şu anda o gösterici ambulansa konuluyor. Ramallah'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Yayınımızdan hemen önce de 3 ambulans gitti. Bu bölgede şu ana kadar 5 kişi vuruldu. İleride ambulanslar gidiyor, o noktada da vurulanlar var. İsrail güçlerinin çok sert bir müdahalesi söz konusu.
Dün bir katliam yaşanmıştı Gazze'de, bugün ise protestoların merkezi burası. Göstericiler İsrail güçlerine taş atıyor, İsrail ise mermi sıkıyor.

"HİÇ ACIMADAN MERMİ SIKIYORLAR"
Ambulanslar yaralıları taşıyor. Ramallah'ta İsrail güçleri hiç acımadan mermi sıkıyor. Giden ambulansların yerine yenileri geliyor. Bugün binlerce kişi bu noktada, dün ise barışçıl protesto gösterileri düzenlemişti.

"İSRAİL'İN GÖZÜ ADETA DÖNMÜŞ"
Kudüs'le Ramallah'ın sıfır noktasızdayız. An itibarıyla çok sert bir müdahale yapılıyor. İsrail'in gözü adeta dönmüş durumda. Dün biz Kudüs'e giderken bile üzerimize silah doğrultulmuştu. İsrail askerleri her gördüğü araca silah doğrultuyor.

Gazze'de insanların şifa bulmak için gittiği hastaneyi vuran İsrail için bu tür durumlarda normal denilebilir.

A HABER YAYINI SIRASINDA GÖSTERİCİLER VURULDU
Bu kanlı saldırılar A Haber canlı yayınında görüntülendi. İsrail güçleri A Haber muhabiri Gündüz Ata Kurşun ve kameraman Taha Hazar'ın bulunduğu noktada İsrailli göstericileri vurdu.

İsrailli keskin nişancıların da elleri tetikte beklediği kameralara yansıdı.

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