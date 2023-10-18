Ateş yakıp taş atanlara kurşun! A Haber canlı yayınında sıcak dakikalar: İsrail askerleri Batı Şeria’da göstericilere ateş açtı

A Haber İsrail'in katliamının protesto edildiği Batı Şeria'da yaşanan sıcak dakikaları saniyesi saniyesine aktardı.

"Saniyeler önce İsrail askerleri bir göstericiyi vurdu ve şu anda o gösterici ambulansa konuluyor. Ramallah'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Yayınımızdan hemen önce de 3 ambulans gitti. Bu bölgede şu ana kadar 5 kişi vuruldu. İleride ambulanslar gidiyor, o noktada da vurulanlar var. İsrail güçlerinin çok sert bir müdahalesi söz konusu.

Dün bir katliam yaşanmıştı Gazze'de, bugün ise protestoların merkezi burası. Göstericiler İsrail güçlerine taş atıyor, İsrail ise mermi sıkıyor.

"HİÇ ACIMADAN MERMİ SIKIYORLAR"

Ambulanslar yaralıları taşıyor. Ramallah'ta İsrail güçleri hiç acımadan mermi sıkıyor. Giden ambulansların yerine yenileri geliyor. Bugün binlerce kişi bu noktada, dün ise barışçıl protesto gösterileri düzenlemişti.

"İSRAİL'İN GÖZÜ ADETA DÖNMÜŞ"

Kudüs'le Ramallah'ın sıfır noktasızdayız. An itibarıyla çok sert bir müdahale yapılıyor. İsrail'in gözü adeta dönmüş durumda. Dün biz Kudüs'e giderken bile üzerimize silah doğrultulmuştu. İsrail askerleri her gördüğü araca silah doğrultuyor.



Gazze'de insanların şifa bulmak için gittiği hastaneyi vuran İsrail için bu tür durumlarda normal denilebilir.