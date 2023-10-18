Gazze’deki katliama perde çekmişti! Lisansı olmayan DW Türkçe’ye RTÜK’ten ’yasa dışı’ yayın soruşturması

İsrail Gazze'de Müslüman soykırımına girişti.
İsrail Gazze'de Müslüman soykırımına girişti.
12 gündür devam eden katliamlar dün gece itibarıyla akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle sığındıkları El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilen yüzlerce kadın ve çocuk vahşice öldürüldü.
ALMAN YAYIN ORGANI KATLİAMA PERDE ÇEKMEYE ÇALIŞTI
DW Türkçe, "Savaş suçu nedir? Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı? Orantılılık ilkesi nedir?" başlıklarıyla, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. Haberin içeriğinde ise skandal ifadelere yer verildi.
Gerekli görüldüğünde okul ve hastanelerin bombalanabileceğinin belirtildiği haber içeriğinde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." İfadeleri yer alıyor.
"SİVİL KATLİAMINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"
DW Türkçe'nin skandal tavrına ise çok sayıda tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin gazetecilik yerine tetikçilik ve terörist seviciliği yapması sıradanlaşmıştı fakat sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmeleri utançtır, kara lekedir ve aşağılıkçadır.
Tarihlerinde kendilerinin işlediği suçları bugün İsrail'in işlemesini normalleştirmek adına düştükleri bu rezil durum sonrası Türkçe yayın yapmalarının da bir anlamı kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.
"GERÇEK DIŞI HABERLERİYLE HAKİKATİ ÇARPITMA TELAŞINDA"
RTÜK Başkanı Şahin yapmış olduğu paylaşımda, "Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir. Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.
Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.
RTÜK YAYIN LİSANSLARINI İPTAL ETMİŞTİ: BAŞVURUDA BULUNMAYACAĞIZ
RTÜK, haziran ayında, yayın lisansı almayan DW ve ABD merkezli VOA (Amerika'nın Sesi) isimli haber sitelerine erişim engeli getirmişti.
İki kurum RTÜK'ten kendilerine yapılan uyarıya karşı başvuruda bulunmayacaklarını duyurmuştu.