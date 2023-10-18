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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 31 ilde eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonu: 208 kişi yakalandı!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, NARKOGÜÇ operasyonlarında 208 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:38 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 31 ilde eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonu: 208 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç Operasyonu'nda, 208 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleri ile uyuşturucu madde suçlarından arananlara yönelik düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, operasyona 315 ekip, 944 personelin katıldığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonda 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonda, 247,5 kilogram skunk, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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