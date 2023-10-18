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Selçuklu Belediyesi'nden iki dev proje! Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi açıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin resmi açılışları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı organizasyonla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı, “Büyük projeler için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Selçuklu Belediyesi’nden iki dev proje! Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi açıldı

Konya'ya kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı program ile gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 118 milyon TL olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, aynı anda 600 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip. Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan ve sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı,"Bu bakımdan Selçuklumuza hem yeni eğitim tesisleri kazandırıyor hem de mevcut eğitim tesislerimizin eksiklerini gideriyor, standartlarını yükseltiyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Belediyemiz tarafından eğitim alanında son 5 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre önce Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademimizin resmi açılış törenini gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz ay Yazır Mahallemizde yapımını tamamladığımız Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılışını yapmıştık. Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından bir tanesi olan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık.

4 adedi kapalı olmak üzere 37 okulumuza spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 Okulumuza ise kütüphane kazandırdık. Ülkemizin en kapsamlı, en modern Güzel Sanatlar Lisesini Selçuklumuza kazandırmak için ihale sürecini tamamladık, yer teslimini yaptık ve inşa faaliyeti başladı. Konyamızın gururu olan okullarımızdan Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. İnşallah bu proje ve yatırımlarımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Başkan Pekyatırmacı,"Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği ve değerli hocalarımızın da özverili çalışmaları neticesinde 2019 yılında SETAP Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları çalışmasını başlattık. SETAP kapsamında oluşturduğumuz okul dışı öğrenme ortamlarımızdan Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde 5 atölye ile, Sille Tabiat Okulu'nda 16 atölye ile, Selçuklu Sanat Akademisi'nde müzik, tiyatro ve kişisel gelişim atölyeleri ile ve Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde ise 12 atölye ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz.

Ayrıca Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımızın trafik bilinci kazanmalarını sağlıyor" dedi. Sözlerine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı tebrik ederek başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "100'ün üzerinde kütüphanesiyle bilgi toplumuna, gençlerin bilgi toplumunda yer almasına hizmet ediyor. Tabi Konya kendi başına geçmiş döneminden itibaren bir gelişimin, dönüşümün, kültürün şehri ve Selçuklu burayı bir dönüşüm şeklinde bir bilgi toplumu şeklinde tasarlamış ve şimdi de bunun devamı bu ilçemizde gerçekleşiyor" dedi...

SPORCU SEÇME MERKEZİ HEYECANI
Selçuklu Belediyesi tarafından projelendirilen ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin temeli Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı.

Selçuklu Belediyesi ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak Konya'nın ilk, Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırıyor. Sancak Mahallesi'nde yapımına başlanan tesisin temel atma töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da iştirak ettiği program ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin artık her yönüyle bir spor ülkesi haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Artık her branşta iddiası olan bir Türkiye var.

Pazar günü A milli takımımız Letonya'yı burada Konya'da mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Yine çok kısa bir süre önce 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceği haberini aldık.

Kadın Millî Voleybol Takımımız keza çok büyük başarılara imza attı. Tabi başarılar bizi bir yandan gururlandırırken bir yandan da spor alanında yeni projeler yeni yatırımlar için teşvik ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da 21 yıl boyunca spor alanında inanılmaz destekleri var. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sporda her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Spor okullarımızdan yararlanan öğrenci sayısı 23.393. İnşallah önümüzdeki yıllarda tesis sayımızı artırarak bu sayıları çok daha yukarılara taşıyacağız.

Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Yine atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek.

Tüm bu spor faaliyetlerini sabah ve akşam olmak üzere iki seans olarak düşündüğümüzde 1 günde en az 1200 ila 1500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz sportif faaliyetlerinin yanında ayrıca Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak" dedi.

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