PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD'yi eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 02:39 Güncelleme 18 Ekim 2023, 02:39
Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD’yi eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

Zaharova, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Orta Doğu'dan gelen haberleri dehşetle takip ettiğini kaydeden Zaharova, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Soykırımın sözcüsü! Eli kanlı Netanyahu’nun sağ kolu önce hastane katliamıyla övündü sonra apar topar silip suçu Hamas’a attı
Hepsiburada
SON DAKİKA