Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD’yi eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

Zaharova, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Orta Doğu'dan gelen haberleri dehşetle takip ettiğini kaydeden Zaharova, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.