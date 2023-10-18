Son dakika: MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, yaralanan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ise şehit olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Açıklamada, teröristlerle sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN BAŞ SAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit verdiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.