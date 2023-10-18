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Ankara'da FETÖ'ye operasyon! 8 ByLock'çuya gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilirken eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:21 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:21
Ankara’da FETÖ’ye operasyon! 8 ByLock’çuya gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR
Çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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