İsrail'in vurduğu ve 500 kişiye mezar olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin son hali!

7 Ekim'den bu yana dünya İsrail'in Filistin'deki katliamına şahit oluyor. Katil İsrail, çocuk-kadın demeden binlerce sivilin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dünyadan tepki gelirken dün yaşanan vahşet kan dondurdu. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. Yerle bir olan hastanenin son hali ise gün ağarınca ortaya çıktı.