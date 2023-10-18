İsrail'in vurduğu ve 500 kişiye mezar olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin son hali!

7 Ekim'den bu yana dünya İsrail'in Filistin'deki katliamına şahit oluyor. Katil İsrail, çocuk-kadın demeden binlerce sivilin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dünyadan tepki gelirken dün yaşanan vahşet kan dondurdu. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. Yerle bir olan hastanenin son hali ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Son dakika haberleri: İsrail, 7 Ekim'den saldırıların dozunu artırarak Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen Tel Aviv yönetimi, genç, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya kamuoyunun büyük tepkisine neden olurken, Tel Aviv yönetimi bir insanlık suçu daha işledi. İsrail, dün Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.
EN AZ 500 MASUM SİVİL ŞEHİT OLDU
Dünyanın gözü önünde yaşanan kıyımda en az 500 sivilin şehit olduğu bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.