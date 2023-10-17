Zafer Parti Ümit Özdağ destekçisi Umay Akçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldı! Tepkiler çığ gibi: Bize oynadıkları oyuna bakın

"GÖNÜLLÜ OLARAK İSRAİL UDF SİLAHLI KUVVETLERİNE KATILDIM"

Zafer Parti destekçisi Umay Akçay sosyal medya hesabından İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldığını şu sözlerle duyurdu. Umay, "Gönüllü olarak İsrail UDF silahlı kuvvetlerine katıldıM. Birçok yobazın zoruna gitmiş. Vatanımızı ve doğruuğu savunmak neden zorunuza gsiyor. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerine yer verdi.



Profilinde Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşımı bulunan povokatör Özdağ destekçisi, Umay Akçay, yaptığı bir diğer paylaşımında, "İsrail ordusuna katıldığımız için kuduran, Hamas'ı destekleyen soysuzlar! Sizde Gazze'ye gelip Hamas'a katılsanıza sıkıysa" dedi.

Umay Akçay, bir diğer paylaşımında, "Türk vatandaşı bir Yahudi olarak ülkeme döndüm ve İsrail ordusuna katıldım. Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz" skandal ifadeler kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: BİZE OYNADIKLARI OYUNA BAKIN

Bir sosyal medya kullanıcısı Umay'ın paylaşımını atarak, "Zafer Partili Umay Akçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katılmış. Profilinde Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşım var. Bir israil askeri Ümit Özdağ'ın partisine katılıp Müslüman mültecileri kovmaya çalışıyor. Bize oynadıkları oyuna bakın. " dedi. "VATANDAŞLIKTAN ÇIKSIN"

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise, "Dönüşün olmasın. Bu kadını vatandaşlıktan çıkarmak için neyi bekliyorsunuz, Yakalanınca diğer arkadaşların gibi altını ıslatıp ağlamak yok ama... Mezar olsun orası sana." ifadeleri ile Akçay'a tepki gösterdi.