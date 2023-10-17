Zafer Parti Ümit Özdağ destekçisi Umay Akçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldı! Tepkiler çığ gibi: Bize oynadıkları oyuna bakın

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.
"FİLİSTİN DAVASI TÜRK MİLLETİNİN DAVASI DEĞİLDİR"
Araplar ve mülteciler üzerinden sık sık provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Gençlik Kolları tarafından Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlediği programda bu sefer de Filistin konusunda skandal sözler sarf etmişti. Özdağ, "Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır" diyerek "Filistin davası nasıl İslam davası olsun?" açıklamalarında bulunmuştu.
ZAFER PARTİLİ UMAY AKÇAY, İSRAİL ORDUSUNA KATILDI
Yaşanan skandallar güncelliğini korurken provokatör Özdağ destekçisi Umay AkçayAkçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldı.
"GÖNÜLLÜ OLARAK İSRAİL UDF SİLAHLI KUVVETLERİNE KATILDIM"
Zafer Parti destekçisi Umay Akçay sosyal medya hesabından İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katıldığını şu sözlerle duyurdu. Umay, "Gönüllü olarak İsrail UDF silahlı kuvvetlerine katıldıM. Birçok yobazın zoruna gitmiş. Vatanımızı ve doğruuğu savunmak neden zorunuza gsiyor. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerine yer verdi.
Profilinde Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşımı bulunan povokatör Özdağ destekçisi, Umay Akçay, yaptığı bir diğer paylaşımında, "İsrail ordusuna katıldığımız için kuduran, Hamas'ı destekleyen soysuzlar! Sizde Gazze'ye gelip Hamas'a katılsanıza sıkıysa" dedi.
Umay Akçay, bir diğer paylaşımında, "Türk vatandaşı bir Yahudi olarak ülkeme döndüm ve İsrail ordusuna katıldım. Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz" skandal ifadeler kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: BİZE OYNADIKLARI OYUNA BAKIN
Bir sosyal medya kullanıcısı Umay'ın paylaşımını atarak, "Zafer Partili Umay Akçay, İsrail ordusuna gönüllü asker olarak katılmış. Profilinde Suriyeli sığınmacı karşıtı yüzlerce paylaşım var. Bir israil askeri Ümit Özdağ'ın partisine katılıp Müslüman mültecileri kovmaya çalışıyor. Bize oynadıkları oyuna bakın. " dedi.
"VATANDAŞLIKTAN ÇIKSIN"
Diğer sosyal medya kullanıcıları ise, "Dönüşün olmasın. Bu kadını vatandaşlıktan çıkarmak için neyi bekliyorsunuz, Yakalanınca diğer arkadaşların gibi altını ıslatıp ağlamak yok ama... Mezar olsun orası sana." ifadeleri ile Akçay'a tepki gösterdi.
Povokatör Özdağ destekçisi, Umay Akçay'a, Bir sosyal medya kullanıcısı ise "O kadar üzülüyorum ki durumunuza, ateş size de dokunacak. Hem bu dünyada hem ahirette. Allah hidayet versin diyeceğim onu da istemezsiniz. " ifadeleri ile tepki göterdi.
MİNE GÜMÜŞKAYA İSRAİL ORDUSUNA KATILDI
Öte yandan Mine Gümüşkaya isimli İsrail asıllı olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşı işgal ordusuna gönüllü asker olarak katıldı.
Sosyal medyadan İsrail askeri kamuflajı ile poz veren Mine Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail savunma kuvvetlerine katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminin zafer bizim olacaktır" dedi.
FİLİSTİNLİ MAZLUMLARA ATILACAK FÜZELERİ PAYLAŞTI!
Gümüşkaya yaptığı paylaşımlarda üzerinde İbranice yazıların yer aldığı füzelerin ve mühimmatların görsellerine de yer verdi.
TEPKİLER YÜKSELDİ: VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN
Mine Gümüşkaya'ya sosyal medyada büyük tepki yükseldi.
Vatandaşlar şahsın vatandaşlıktan çıkarılmasını isterken Mine Gümüşkaya bu kez kendisine tepki gösterenleri hedef aldı.
TEPKİ GÖSTERENLERİ HEDEF ALDI: "BORDO KLAVYELİ ARAPSEVER TÜRKLER"
Gümüşkaya bacaklarını paylaşarak, "Bordo klavyeli arapsever Türkler reels videomu basmış sadece gülüyorum" dedi.
Skandalın ardından tepkiler daha da yükseldi. Gümüşkaya'nın vatandaşlık çıkarılmasını isteyen bazı paylaşımlar şu şekilde: