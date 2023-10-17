Meclis’ten İsrail’e ortak tepki! 6 parti ortak bildiri yayımladı: Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 siyasi parti AK Parti, CHP, YSP, MHP, İYİ Parti ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamasına ortak kınama bildirisi yayımladı.



"BU SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu bildiride, İsrail tarafından Gazze'deki hastanelerin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği bir o kadar da yaralandığı belirtilerek, "Derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" denildi.

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