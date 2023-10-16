Yerel seçimler için AK Parti 81 ilin fotoğrafını çekti! İstanbul’da seçim kampanyasının ana teması belli oldu

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin startını 15 Mayıs'ta verdi. 14 Mayıs'ın ertesi günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. Seçimlerden sonra 52 il başkanı ve 400 ün üzerinde ilçe başkanı değiştirildi. Geçtiğimiz hafta parti vitrinini yenileyen AK Parti 'nin hedefi 31 Mart seçimleri .

AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresi ile de MKYK'sında yüzde 65'lik değişim ile kadrosunu yeniledi. Yeni MKYK'nın da ilk görevi yerel seçimlere hazırlık oldu.

İSİM ANKETLERİ KASIMDA BAŞLAYACAK

AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.