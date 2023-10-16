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Yerel seçimler için AK Parti 81 ilin fotoğrafını çekti! İstanbul'da seçim kampanyasının ana teması belli oldu

Genel seçimlerde elde edilen başarının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları başladı. Bu kapsamda AK Parti seçmen davranışlarını analiz etti. İstanbul’da seçim kampanyasının ana teması kentsel dönüşüm olacak. Başkan adayı için isim bazlı anketler kasımda başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:44 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:03
Yerel seçimler için AK Parti 81 ilin fotoğrafını çekti! İstanbul’da seçim kampanyasının ana teması belli oldu

AK Parti'de 14-28 Mayıs seçimlerinin yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla birlikte kurmaylarına yerel seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi.

Bununla birlikte seçim sonuçlarının analiz edilmesini istedi.

Seçim İşleri Başkanlığı 1950'den 2023'e kadar yapılan tüm sonuçların rakamsal analizini yaparken, AR-GE başkanlığı ise seçmen davranışlarını analiz edecek anketler düzenledi.

Mayıs ayından Ekim ayına kadar toplamda 350 anket yapıldı. Metropoller ve ilçeler dâhil seçmen davranışını etkileyen etmenler araştırıldı. Seçmen neden AK Partiye oy veriyor ya da vermiyor sorusuna yanıt arandı.

YENİ MKYK'NIN İLK GÖREVİ YEREL SEÇİMLERE HAZILIK

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AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinin akşamı Erdoğan'ın talimatıyla 15 Mayıstan bu yana yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin startını 15 Mayıs'ta verdi. 14 Mayıs'ın ertesi günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. Seçimlerden sonra 52 il başkanı ve 400 ün üzerinde ilçe başkanı değiştirildi. Geçtiğimiz hafta parti vitrinini yenileyen AK Parti'nin hedefi 31 Mart seçimleri.

AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresi ile de MKYK'sında yüzde 65'lik değişim ile kadrosunu yeniledi. Yeni MKYK'nın da ilk görevi yerel seçimlere hazırlık oldu.

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İSİM ANKETLERİ KASIMDA BAŞLAYACAK
AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.

ÖNCELİKLİ SORUNLAR ULAŞIM VE DEPREM

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İstanbul'da AK Parti seçim kampanyaları kapsamında öncelik ulaşım ve deprem olacak. 2019 seçim vaatlerinde muhalefetin vaatlerini yerine getirmediği anlatılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; mültecilerin kontrol altında tutulması, geri dönüş projelerini makro politikalarının hızlandırılması ve ekonomi de kampanyada yer alacak. Ankara'da benzer sorunların ön plana çıktığı öğrenildi.

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