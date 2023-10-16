İmamoğlu ve Özgür Özel ittifak için göz kırpmıştı! HEDEP'ten PKK medyası üzerinden CHP'ye mesaj: "Seçeneksiz kaldılar seçenekleri olacağız"

Türkiye, 31 Mart 2024'te bir kez daha sandık başına gidecek. 28 Mayıs sonrası değişim tartışmalarıyla cebelleşen, binbir kavga ve dövüşle kurultaya giden CHP'de ise 'yerel seçimleri kaybedeceğiz' endişesi hakim.

İMAMOĞLU VE ÖZEL HDPKK'YA YERELDE İTTİFAK İÇİN GÖZ KIRPTI

Her fırsatta 'değişim' diyen ancak Kemal Kılıçaroğlu'nu deviremeyince rotayı İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu, "Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemine sığınarak hem İYİ Parti'ye hem de HDPKK'ya ittifak için göz kırptı.





İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nu Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolden vurdu, bu durumun ittifak potansiyelini zayıflattığını söyledi.



Özel, "Millet İttifakı'na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti'ye, MHP'ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez" diyerek hem HDP hem de İYİ Parti'ye 'yerelde ittifak yapalım' mesajı gönderdi.