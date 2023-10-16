Yahudi Haham David Weiss’ten İsrail’e tepki: Siyonist İsrail devletinin hızlıca yok olması için tanrıya dua ediyoruz

FİLİSTİN'İN TAMAMININ İŞGALİ İÇİN YAS TUTUYORUZ Tabii ki tuttuğumuz bu yas sadece Kudüs için değil. Filistin'in tamamının İşgali için yas tutuyoruz. Biz Yahudiler olarak, Yahudiliğin tanrıya itaat anlamına geldiğinin dünya tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu Tevrat'ın amirlerini yetirene getirmek anlamına gelir. Tevrat çalmayı, öldürmeyi, işkenceyi etmeyi ve yalnızca Filistin halkına değil başka insanlara da zarar vermeyi kesinlikle yasaklar.

Dünya genelinde bütün Yahudiler, Uluslararası Kudüs Günü'nde Filistin halkıya dayanışma içinde bulunmaktadır. Bu, insanlığın Kudüs'ün işgalinin yasını tuttuğu bir gündür.

"BU YANLIŞ BİR YAHUDİLİKTİR" Tevrat 2000 yıl önce Hz. Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından bu yana bir Yahudi vatanının olmasını yasaklamıştır. Bu başka hiçbir insanın yaşamadığı topraklarda bile kesinlikle yasaktır. Sadece Siyonistlerin yaptığı gibi gaspla ve öldürme yoluyla değil. Onlar İsrail adını çaldılar. Davut Yıldızı ve tüm sembollerimizi çaldılar.

Sonuçta, Yahudiliği bu hale getirdiler. Bu yanlış bir Yahudiliktir ve eğer karşı çıkarsanız antisemist olmakla itham edilirsiniz. Bu kesinlikle yanlıştır. Tam aksine Yahudilik bu işgalin tamamen sona erdirilmesini talep eder. Tanrı bize yardım etsin bu işgal hızlı ve barışçıl bir şekilde bu günlerde sona erdirilmeli ve Filistin özgür olmalıdır. Dünya genelindeki bütün Yahudiler, Yahudiliğe bağlılık göstererek Siyonist İsrail devletinin varlığına tamamen karşı çıkarlar.

"SİYONİST İSRAİL DEVLETİNİN YOK OLMASI İÇİN TANRIYA DUA EDİYORUZ"

Siyonist İsrail devletinin hızlıca yok olmasını umuyor ve bunun için tanrıya dua ediyoruz. Yahudilik budur.

Bugün Filistinliler üzerindeki basının arttığını işgalin devam ettiğini, El-Aksa Camii'ne girildiğini Hebron'daki insanlara yapılanları ve Filistinlilerin öldürüldüğünü görüyoruz. Bu kabul edilemez.

Yahudilik bunların sadece hemen sona ermesi gerektiğini değil sadece İsrail hükümetinin değil, İsrail devletinin tamamının suçlu olduğunu haykırır. Tanrı yardımcımız olsun.

Dünya bunu duysun ve tanrı merhametiyle hızlı ve barışçıl bir şekilde son versin.

Tekrar ifade edebiliriz ki; Yahudiler olarak, Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşmalı ve bir arada yaşmalıyız. Müslüman Arap halkıyla, onların dünya çapındaki acılarımızda bizi kucaklamalarına karşı minnettarlığımızı gösterebilmeliyiz. Tanrıya uyum içinde hizmet edebilecek bir hale gelebilmeliyiz. Amin Selamun Aleyküm."