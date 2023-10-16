İşgalci İsrail askerlerinden A Haber ekibine müdahale! Parmak sallayıp tehdit ettiler

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama başladı.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden bölgeye ölüm yağdırdı. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

A HABER BÖLGEDE

A Haber de İsrail'in bölgede imza attığı vahşiliği ve yaşananları sıcak noktalardan aktardı.