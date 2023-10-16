İşgalci İsrail askerlerinden A Haber ekibine müdahale! Parmak sallayıp tehdit ettiler

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama başladı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden bölgeye ölüm yağdırdı. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.
A HABER BÖLGEDE
A Haber de İsrail'in bölgede imza attığı vahşiliği ve yaşananları sıcak noktalardan aktardı.
İSRAİL ASKERİNDEN A HABER EKİBİNE MÜDAHALE
Bölgeden gelişmeleri haberleştiren A Haber ekibi işgalci İsrail askerlerinin hedefi oldu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar, İsrail'in Gazze saldırısını görüntülemeye çalışırken İsrailli askerler tarafından müdahaleye uğradı.
TEHDİT VE MÜDAHALE!
İsrailli asker eline aldığı kamera ile Türk gazetecileri sözlü biçimde taciz etti. İsrailli asker parmak sallayıp tehdit ettiği gazetecilere fiziki müdahalede de bulundu.
O anlar kameraya yansıdı.