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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Başsavcı İsmail Uçar'ın iddialarına ilişkin açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın, HSK'ya bildirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 20:14 Güncelleme 16 Ekim 2023, 20:54
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Başsavcı İsmail Uçar’ın iddialarına ilişkin açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili kurul tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Tunç, ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.


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