İşgalci devlet İsrail’in korkunç Gazze planı ortaya çıktı! 10 bin asker gönderecek, şehri yerle bir edecek...

GEMİDEN MESAJ İsrail ve Hamas arasında süren çatışmaların ardından, Türkiye'den kritik bir adım geldi. ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz 'e iki uçak gemisi yollamasının ardından, Türkiye hemen kararını verdi. Kıbrıs açıklarında yapılması planlanan tatbikata ilişkin Antalya İstasyonu'ndan bir bildiri servis edildi. Yayınlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) 16-20 Ekim tarihlerine dikkat çekildi.

13 EKIM tarihli NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Türk Deniz Kuvvetleri 'nin 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz 'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı bildirildi. İsrail'e destek verdiğini açıklayan ABD ise geçtiğimiz günlerde USS Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. İkinci uçak USS Dwight D. Eisenhower'ın da Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı öğrenildi. Bu arada İngiltere de bölgeye savaş gemisi göndereceğini ilan etti.

KORKUNÇ PLAN

İsrail-Filistin çatışmasının 9. gününde Gazze'de silahlar susmadı. New York Times (NYT) ise İsrailli subaylar ile röportaj yaptı. Tel Aviv'in olası işgal planını yazdı. "İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderlerliği'ni Hedef Alıyor" başlıklı haberde, şehri ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.

Üç üst düzey yetkili NYT'ye verdiği röportajda Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini kaldırmanın amaç olduğunu vurguladı. Bu 10 bin kişilik saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra, istihkamcılar, komandolar ve tankçı birliğinden oluştuğu hatırlatıldı. Kara birliklerine savaş uçakları, İHA'lar, karadan ve denizden atılan toplar ve helikopterlerin de eşlik edeceği anlaşıldı.