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İşgalci devlet İsrail'in korkunç Gazze planı ortaya çıktı! 10 bin asker gönderecek, şehri yerle bir edecek...

ABD'nin ünlü gazetesi İsrail Gazze planını açıkladı: 10 bin asker gönderecek. Şehri yerle bir edecek. Hamas'ı tamamen bitirmek isteyecek. Yönetimi ele almak için mücadele verecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 07:00
İşgalci devlet İsrail’in korkunç Gazze planı ortaya çıktı! 10 bin asker gönderecek, şehri yerle bir edecek...

İsrail, hava şartları nedeniyle kara harekatını ertelediğini açıkladı. Gazze'de su ve yiyecek sıkıntısı başladı. Ölen Filistinli sayısı 2 bin 670'e çıktı. AB liderleri, tele-konferans üzerinden olağanüstü toplanma kararı aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'ı parçalayacağız" ifadesini kullandı. Hamas Öz. Kuv. Komutanı Bilal el-Kadra'ya sukisat düzenlediğini vurguladı. Lübnan Hizbullah'ı, İsrail karargahına füze attı. Tel Aviv, misilleme yaptı. İran Dışişleri Bakanı ile Hamas lideri Heniyye, Katar'dan birlik mesajı yolladı. New York Times da korkunç planı yazdı: İsrail tarihin en büyük saldırısını yapacak.

HAKSIZLIĞA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR
G.Saray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Gazze için destek mesajı yayınladı: Filistin halkının yok edilmesini izlemek doğru mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN AKDENİZ'DE TATBİKAT
ABD ve İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini göndermesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmak için Navtex yayınladı.



GEMİDEN MESAJ
İsrail ve Hamas arasında süren çatışmaların ardından, Türkiye'den kritik bir adım geldi. ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamasının ardından, Türkiye hemen kararını verdi. Kıbrıs açıklarında yapılması planlanan tatbikata ilişkin Antalya İstasyonu'ndan bir bildiri servis edildi. Yayınlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) 16-20 Ekim tarihlerine dikkat çekildi.

13 EKIM tarihli NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı bildirildi. İsrail'e destek verdiğini açıklayan ABD ise geçtiğimiz günlerde USS Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. İkinci uçak USS Dwight D. Eisenhower'ın da Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı öğrenildi. Bu arada İngiltere de bölgeye savaş gemisi göndereceğini ilan etti.

KORKUNÇ PLAN
İsrail-Filistin çatışmasının 9. gününde Gazze'de silahlar susmadı. New York Times (NYT) ise İsrailli subaylar ile röportaj yaptı. Tel Aviv'in olası işgal planını yazdı. "İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderlerliği'ni Hedef Alıyor" başlıklı haberde, şehri ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.

Üç üst düzey yetkili NYT'ye verdiği röportajda Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini kaldırmanın amaç olduğunu vurguladı. Bu 10 bin kişilik saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra, istihkamcılar, komandolar ve tankçı birliğinden oluştuğu hatırlatıldı. Kara birliklerine savaş uçakları, İHA'lar, karadan ve denizden atılan toplar ve helikopterlerin de eşlik edeceği anlaşıldı.

KOMUTANA SUİKAST
İsrail Savunma Güçleri, bir Hamas komutanına suikast düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada "Kibbutz Nirim ve Nir Oz'a yapılan baskından sorumlu Hamas komutanına suikast düzenledik" ifadesine yer verildi. İsrail basını bu kişinin Hamas'ın özel kuvvetler komutanı Bilal el-Kadra olduğunu kaydetti.

EN ACI TESADÜF
Filistinli doktor Hamid Ebu Musa hastanede çalışırken, evi İsrail savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi hastanede alan doktor, sinir krizleri geçirdi. Filistin resmi ajansı WAFA, korkunç bir gerçeği bildirdi. Haberde göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyelerini öldürüldüğünü kaydetti. Ölenlerin 500'den fazla olduğu bilgisi servis edildi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Halka, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

GAZZE SUYA HASRET
BM, "Gazze'de elektrik, su, yakıt yok ve gıda da tehlikeli bir şekilde kıtlaşıyor Korkarım daha kötüsünü göreceğiz. İnsanlık sınıfta kalıyor" açıklaması yaptı.

GÜNEY YOLCULUĞU
Kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin şehrin güneyine geçmesini istedi. BM, "Bunun yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız" diyerek göçün iptalini istedi.



NOTLAR
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'da bir araya geldi.
Papa Franciscus'dan İsrail'e tarihi çağrı: Gazze'de insani hukuka saygı duyulmalı
Çin: İsrail'in saldırıları meşru müdafaa kapsamını aştı.
Gazzeli ressam Heba Zagout, İsrail'in hava saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.
DSÖ: Hastanelerin boşaltılması, Adeta ölüm cezası"

Ölen İsrail askerlerinin sayısı 286'ya yükseldi.
İsrail: Hamas 126 İsrailliyi rehin aldı.
ABD: Çatışmalarda 29 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.

İsrail'in Gazze'ye başlatacağı kara harekatının, hava koşulları nedeniyle birkaç gün ertelendiği öğrenildi.

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