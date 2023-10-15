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Talep ABD'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. ABD tarafından gelen talep ile gerçekleşen görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 20:10 Güncelleme 15 Ekim 2023, 20:35
Talep ABD’den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.



Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.



NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

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