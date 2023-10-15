Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.





Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.