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Yahudiliği üç gün sürdü! Başkan Erdoğan tepki gösterdi Blinken yola geldi: "Buraya bir insan olarak geldim"

İsrail'i 12 Ekim'de ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin katil İsrail'e güçlü desteğini dile getirmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'a tepki gösterip, "Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti. Bugün Mısır'ı ziyaret eden Blinken, Başkan Erdoğan'ın sözünü dinleyerek "Buraya bir insan olarak geldim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 22:09 Güncelleme 15 Ekim 2023, 23:13
Yahudiliği üç gün sürdü! Başkan Erdoğan tepki gösterdi Blinken yola geldi: Buraya bir insan olarak geldim

İsrail-Filistin savaşının 9. gününde Gazze'de silahlar susmuyor.

İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor.

İsrail'İn yaptığı bu soykırıma ise en büyük destek ise ABD'den geliyor.

İşgalcilerin Filistin'e yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla 12 Ekim'de İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanmıştı.

"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"
"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etmişti.

Skandal açıklamaya Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan tepki göstermişti.

BLINKEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' açıklamasını eleştirerek, "Biz, Yahudi öbür tarafta, Türk öbür tarafta, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti.

Yaşanan gelişmelerinden ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki diyalogta Başkan Erdoğan'ın sözü akıllara geldi.

"YAHUDİ OLDUĞUNUZU SÖYLEDİNİZ"
Es-Sisi, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "Tepki meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek Gazze'deki 2,3 milyon insanın toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü" dedi.

Es-Sisi'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Es-Sisi, Blinken'a, "Yahudi olduğunuzu söylediniz. Ben Mısır'da Yahudilerin yanında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman herhangi bir baskıya, hedef göstermeye maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması da hiçbir zaman yaşanmadı" dedi.

YAHUDİLİĞİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ: İNSAN OLARAK GELDİM
Yaşananlardan sonra bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine benzer bir tepkiyle karşılaşınca, "Buraya bir insan olarak geldim" diye konuştu.

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