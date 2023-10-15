Yahudiliği üç gün sürdü! Başkan Erdoğan tepki gösterdi Blinken yola geldi: "Buraya bir insan olarak geldim"

"YAHUDİ OLDUĞUNUZU SÖYLEDİNİZ"

Es-Sisi, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, "Tepki meşru müdafaa hakkının ötesine geçerek Gazze'deki 2,3 milyon insanın toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü" dedi.

Es-Sisi'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Yahudiler ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Es-Sisi, Blinken'a, "Yahudi olduğunuzu söylediniz. Ben Mısır'da Yahudilerin yanında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman herhangi bir baskıya, hedef göstermeye maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması da hiçbir zaman yaşanmadı" dedi.