İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sinop ve İstanbul'da 'Kafes operasyonları' kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde: Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi UZUNER SUÇ ÖRGÜTÜ

Sinop merkezli, Trabzon ve istanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı. 1 çete mensubuna adli kontrol kararı verildi.