Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, yarın hasta kabulüne başlıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2023
2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 Polikliniği, 54… pic.twitter.com/UYLOGBec5S
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.