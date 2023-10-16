Bakan Koca açıkladı: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyurdu. İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, yarın hasta kabulüne başlıyor.

2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 Polikliniği, 54… pic.twitter.com/UYLOGBec5S — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2023 Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğu bildiren Koca, şunları kaydetti: