AK Parti’den ikiyüzlü Batı’ya ’Filistin’ ve ’Gazze’ tepkisi: Gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , resmi sosyal medya hesabı üzerinden Filistin konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileyen Avrupa ve Batılı devletlere sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.

"YAPTIKLARI FAŞİZMDİR" Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin 'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir. "BİRİLERİNİN KENDİ SUÇLARINI ÖRTME ÇABASI" Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur.





NE OLMUŞTU?

Fransa ve Almanya'da "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Filistin'le dayanışma gösterilerine izin verilmeyeceği, Hollanda'da ise Hamas yanlısı gösterilere müdahale edileceği açıklanmıştı.



İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" duyurmuştu.

Buna karşılık, İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirilmezken hükümet yetkilileri de bu gösterilere bizzat katılarak desteklerini bariz şekilde ortaya koyması büyük tpeki çekmişti.





