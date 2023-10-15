SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 34 ilde NARKOGÜÇ operasyonu!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ operasyonu hakkında bilgiler verdi. Yerlikaya toplam 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:35 Güncelleme 15 Ekim 2023, 09:03
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 34 ilde NARKOGÜÇ operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

34 ilde NARKOGÜÇ operasyonu!

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gazze’yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: Bir sonraki aşama geliyor
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Süre bitti bombardıman başladı... İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını artırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
SON DAKİKA