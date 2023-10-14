BOTAŞ’tan, Rusya’ya doğalgaz borcu iddialarına yalanlama: Son derece manidar ve maksatlıdır

Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz borcuna yönelik bazı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu borcun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü iddia edildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR" Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından bu tarz haberlerin asılsız olduğu açıklandı. BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.