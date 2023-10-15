Yeni Zigana Tüneli’ni 1 milyonun üzerinde araç kullandı

Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girmesinin ardından geçen 5,5 aylık sürede tünelden yaklaşık 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.

5,5 ay öncesine kadar Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Dağı geçidinde her gün geçiş yapan binlerce araç, artık karayolunu 20 dakika kısaltan yeni tüneli kullanmaya başladı. Yeni tünel, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayacak.