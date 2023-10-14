Nusaybin’de PKK’ya operasyon: Turuncu kategorideki Ramazan Temel ile Gri kategorideki Bilal Şahin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 Nisan'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler turuncu kategorideki Ramazan Temel ve gri kategorideki Bilal Şahin 'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan 'Nurhak Derik Gap' kod adlı Ramazan Temel ve gri kategoride bulunan 'Yılmaz' kod adlı Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini belirtti.