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Nusaybin'de PKK'ya operasyon: Turuncu kategorideki Ramazan Temel ile Gri kategorideki Bilal Şahin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin Nusaybin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Şehitlerimizi kanı yerde kalmadı" diyen Yerlikaya, "Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel diğeri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin'di." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 08:40 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:17
Nusaybin’de PKK’ya operasyon: Turuncu kategorideki Ramazan Temel ile Gri kategorideki Bilal Şahin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 Nisan'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler turuncu kategorideki Ramazan Temel ve gri kategorideki Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan 'Nurhak Derik Gap' kod adlı Ramazan Temel ve gri kategoride bulunan 'Yılmaz' kod adlı Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ŞEHTİLERİN KANI YERDE KALMADI
Bakan Yerlikaya, 28 Nisan 2023'te Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından aynı yerde şehit edildiğini, teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşın şehit edildiği, 1 jandarma personeli ve 1 vatandaşın yaralandığı eylemlere de katıldığının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan operasyonda kullanılan mühimmatın üzerine 'Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Gündüz' yazıldı.

Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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