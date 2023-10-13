CHP’li Mansur Yavaş’ın vasat belediyeciliği! 110 vaadinin hiçbirini yerine getirmedi





110 VAATTEN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Oğuz Kaan Tanrıverdi, "25 mahalle muhtarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında 128 Kilometre uzunluğu bulunan 3 ayrı boru hattının toplamda 358 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve 25 mahallemizin suyla kavuşabileceğini ve sulu tarım yapılabileceğini gördük. Şu anda Ankara'da 12 Milyon dönüm tarım arazisi var.

Bu arazilerimiz Ankara için büyük bir katma değere sahip. Ankara–Kızılırmak Su Hattı Projesi, hâlihazırda sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal çiftliğinde (BAKAP) ve 4 adet özel hizmet vermektedir. Ayrıca Kesikköprü sulama kooperatifi 6 bin 400 dönümlük araziye 3 yıldır onay beklemektedir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili seçim vaadi niteliğinde pek çok açıklaması mevcuttur; ancak ortada bir irade ve ilgi söz konusu değildir. Köylümüzü, çiftçimizi muhtaç etmeyelim. Seçimden önce Ankaralılara 110 vaatte bulundunuz. Ancak görüyoruz ki bugüne kadar hiç birini yerine getirmediniz. Ekonomiden ne yazık ki anlamıyorsunuz" İfadelerini kullandı.