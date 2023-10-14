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Akdeniz, Adıyaman, Kahramanmaraş peş peşe depremler! | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberleri... Akdeniz'de saat 07.20'de 3.9, saat 11.00'de 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6, Adıyaman Çelikhan 3.7 ile sallandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:03 Güncelleme 14 Ekim 2023, 11:16
Akdeniz, Adıyaman, Kahramanmaraş peş peşe depremler! | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de saat 11.00'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 7.22 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-10-14

Saat:11:00:04 TSİ

Enlem:34.468 N

Boylam:24.711 E

Derinlik:7.22 km

ADIYMAN'DA DEPREM
Adıyaman da sallandı... Merkez üssü Çelikhan olan depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48'de 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7.72 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-10-14



Saat:08:48:55 TSİ

Enlem:37.325 N

Boylam:37.057 E

Derinlik:7.72 km




AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI
Öte yandan Akdeniz açıklarında yerin 15 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.


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