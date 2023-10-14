Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de saat 11.00'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 7.22 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de saat 11.00'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 7.22 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:11:00:04 TSİ
Enlem:34.468 N
Boylam:24.711 E
Derinlik:7.22 km
ADIYMAN'DA DEPREM
Adıyaman da sallandı... Merkez üssü Çelikhan olan depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48'de 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.72 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-14
Saat:08:48:55 TSİ
Enlem:37.325 N
Boylam:37.057 E
Derinlik:7.72 km
AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI
Öte yandan Akdeniz açıklarında yerin 15 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.