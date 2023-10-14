MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Gazze’ açıklaması: Başkan Erdoğan’ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.





''Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı.'' diyen Bahçeli, Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

''Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir.

''HAÇLI SEFERİ'NİN YENİ BİR RUHU DOĞUYOR''

927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor.



Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz.