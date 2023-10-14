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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Gazze' açıklaması: Başkan Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya ifade eden Bahçeli, "Mazlumlar inim inim inliyor, dünya İsrail'i destekliyor! Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve arkadaşlarını her aşamada tartışmasız destekliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" ifadelerini kullandı. "Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor" diyen Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 14:37 Güncelleme 15 Ekim 2023, 09:58
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Gazze’ açıklaması: Başkan Erdoğan’ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin gündeminde 8. gününe giren İsrail-Hamas çatışması vardı.



''Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı.'' diyen Bahçeli, Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

''Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir.

''HAÇLI SEFERİ'NİN YENİ BİR RUHU DOĞUYOR''
927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor.

Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz.



''İSRAİL'İN AKLINI BAŞINA ALMASI, AMERİKALI DAYILARINA GÜVENMEMESİ LAZIM''
Mısır Ürdün Suriye Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış huzur güvenlik siyasi birliğinin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önderlik yapma düşüncesine sahip olmasına arzuluyorum.

Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı. İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım.

Sorun Amerika ile İsrail arasındadır sorunu çözecekse onlar çözecek.''

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