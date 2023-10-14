Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak açıklamalarda bulundu

FİLİSTİN MESELESİNDE ORTAK DURUŞ
Türkiye'nin Mısır'ın tarihsel olarak Filistin davasına verdiği desteği ve Refah Sınır Kapısı dolayısıyla Gazze'deki sivilleri insani ihtiyaçlarının giderilmesindeki rolünü önemsediklerini belirten Fidan, "Filistin meselesinde yakın istişare içinde olduk. Bugün de görüşmelerimiz buna imkan tanıdı. Filistin sorunu, Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur." ifadelerini kullandı.
Fidan, çatışmanın coğrafi olarak yayılmasının engellemesi konusunda Türkiye'nin bu konuda benzer düşüncelere sahip olduğu ülkelerle yakın istişare halinde olduğunu belirterek iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.
Orta Doğu'da barışın sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebileceğini vurgulayan Fidan, bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasının gerekli olduğunu kaydetti.
Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Gazze'ye acil insani yardım malzemesi iletme yöntemlerini masaya yatırdıklarını söyleyerek olası vatandaş ve yaralı tahliyeleri ile bölgede hizmet verecek bir hastane kurulması gibi konuları değerlendirdiklerini aktardı.
"TİCARİ HACMİMİZ REKOR KIRDI"
Mısır ile Türkiye'nin karşılıklı olarak büyükelçiler atamasıyla diplomatik ilişkilerin olması gereken seviyeye çıktığına işaret eden Fidan, "Ufkumuzu geleceğe çevirip işbirliğine odaklandığımız yepyeni bir döneme girdik. Sayın Bakan'la çalışmalarımızı çok çeşitli konularda devam ettirmekteyiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantılarının canlandırılması gündemimizde yer almakta. Ticaret, ekonomi, enerji, havacılık, turizm, kültür, eğitim, iletişim ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.
Ticaret ve ekonomi gibi konuların ilişkilerin en güçlü olduğu başlıklar olduğunu vurgulayan Fidan, şu değerlendirmede bulundu:
"Ticaret hacmimiz geçen yıl neredeyse 10 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Artık hedef 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaşmak. Hem Mısır hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan şirketlerimizin yatırımları 2,5 milyar dolar civarında. Bu rakam da 5 yıl içerisinde 5 milyar dolara ulaşabilir. Yatırımcıları teşvik edebilecek yeni düzenlemeler için Ticaret Bakanlarımız istişarelerini yürütmekteler."
Enerjinin de önemli işbirliği alanlarından olduğunu kaydeden Fidan, "Mısır'dan en fazla enerji ithal eden ülke olarak işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz." diye konuştu.
Fidan, geçen yıl Mısır'dan Türkiye'ye gelen 277 bin turistin "rekor bir sayı" olduğuna dikkati çekerek "Mısır'ın Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasına geçmesiyle Türk turist sayısında ciddi bir artış yaşandığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.
Mısır ile eğitim ve kültür alanlarında somut projelere imza atılacağından emin olduğunu belirten Fidan, "Kahire'deki ilk Osmanlı Camii olan Hadım Süleyman Paşa Camii'nin restorasyonu için Mısır makamlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Fidan, Bakan Şukri ile Sudan, Suriye, Libya ve çeşitli bölge ülkeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu aktararak Mısırlı mevkidaşıyla daha fazla bir araya geleceğini kaydetti.
TÜRK İŞ İNSANLARININ MISIR'DAKİ YATIRIMLARI
Bakan Hakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, söz konusu görüşmenin uzun ve verimli bir görüşme olduğunu belirterek Türk iş insanlarının Mısır'daki yatırımlarına ilişkin detaylı bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Fidan, öte yandan Mısır'daki Türk yatırımlarının artması ve daha etkili olması için nelere ihtiyaç duyulduğunun da gündeme geldiğini belirterek mevkidaşıyla görüşmesinde bunları da paylaştığını kaydetti.
Türk iş insanlarının Mısır'da özellikle sanayi alanında daha fazla yatırım yapmak, fabrika açmak ve istihdam faaliyetinde bulunmak istediklerini aktaran Fidan, Türk iş insanlarının Mısır tarafının buna gösterdiği sıcak kabulü ve iyi ortamı takdirle yad ettiklerini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşürken de bu konuyu gündeme getirdiğini ve Sisi'nin Türk yatırımlarına çok önem verdiğini belirten Fidan, "Bu konuda ilerideki günlerde daha fazla gelişmelerin olduğunu göreceğiz." dedi.
"UÇAKLAR GELMEYE DEVAM EDECEK"
Fidan, Türkiye'nin Gazze için başta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere sivil toplum örgütleriyle seferber olduğunu aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk yardım uçağını gönderdiklerini kaydeden Fidan, "Daha sonra ikinci, daha sonra üçüncü uçak geldi. Uçaklar gelmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.
Fidan, öte yandan başka ülkelerle de yardım konusunu görüştüklerini belirterek, "Ülkeler ayrı ayrı yardım yapmak yerine, beraber bir koordinasyon içerisinde daha sistemli bir şekilde bu konuyu nasıl götürebilirler, onun arayışı içerisinde olduk. Tabii alanda Birleşmiş Milletler de var." dedi.
Bakan Fidan, "Takdir edersiniz ki yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek bir konu, bunu daha sonra sınır kapısından içeri getirerek asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak başka bir konu. Bu konuda Mısır makamları da İsrail ile şu anda koordinasyon içerisinde. Çünkü sınır kapısının hangi şartta ve ne zaman ve nasıl açılacağına ilişkin çok ciddi müzakerelerin olması gerekiyor." diye konuştu.
Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından bombalandığını ve bu nedenle bir müddet kapalı kaldığını kaydeden Fidan, "Ama biliyoruz ki hem 1. hem 2. Gazze kuşatmalarında Mısır gerçekten tarihi rol oynadı, insani yardımların içeriye ulaştırılmasında. Bizim de getirdiğimiz yardımları inşallah uygun bir şekilde içeriye ulaştırmayı başaracağız." ifadelerini kullandı.