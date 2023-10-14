Son dakika Bolu’da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, İstanbul, Zonguldak, Karabük az önce deprem mi oldu? 14 Ekim 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

Son dakika deprem! Bolu'da 4.7 büyüklüğünde yaşanan deprem vatandaşlara büyük endişe yarattı. İşte Bolu'da yaşanan deprem hakkında tüm merak edilenler...
Son dakika deprem! Bolu'da 4.7 büyüklüğünde yaşanan deprem vatandaşlara büyük endişe yarattı. İşte Bolu'da yaşanan deprem hakkında tüm merak edilenler...
📌 BOLU'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
🔸Büyüklük:4.5 (Mw)
🔸Yer:Merkez (Bolu)
🔸Tarih:2023-10-14
🔸Saat:17:07:09 TSİ
🔸Enlem:40.874 N
🔸Boylam:31.737 E
🔸Derinlik:7.28 km
AFAD SON DURUMU AÇIKLADI
Bolu ilinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından AFAD konuya ilişkin, "Bolu ilimizde saat 17.07'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." şeklinde açıklama yaptı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya yönelik, "Bolu'da 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamış ve an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bildirmemişlerdir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
🔴KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
14 EKİM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ!
2023.10.14 16:14:25 36.3680 26.5872 5.2 -.- 2.9 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.10.14 15:53:36 38.4845 37.5008 5.9 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 15:28:20 38.2532 36.8293 9.4 -.- 2.1 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 15:02:10 38.1128 37.8013 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 14:49:53 39.4397 27.8145 20.0 -.- 1.6 -.- CINARLIDERE-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.14 13:55:01 36.7602 33.8032 15.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:51:55 38.0875 37.1520 2.7 -.- 2.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:36:37 38.1458 36.6667 8.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:30:37 36.7438 33.7958 17.9 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:01:59 36.7615 33.7972 7.7 -.- 3.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 12:53:39 38.0412 37.3860 6.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 12:48:26 40.6887 32.2933 15.3 -.- 1.7 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2023.10.14 12:46:20 40.0392 26.9510 5.4 -.- 1.6 -.- KARLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.14 12:20:54 37.1495 27.8970 9.5 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.14 12:15:34 38.1007 37.7683 6.9 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 12:13:32 36.7842 36.4338 22.5 -.- 1.1 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.14 12:08:40 38.3472 27.1818 14.3 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.14 11:52:07 36.2720 33.7118 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 11:00:03 34.6728 24.2802 25.3 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:31:24 37.2752 37.0820 7.8 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 10:11:36 34.5183 24.3377 18.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:04:34 38.0858 38.3722 5.0 -.- 3.6 3.7 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 09:55:11 37.9658 27.0925 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.14 09:54:00 39.1168 27.5485 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.14 09:38:33 37.3055 37.0947 4.1 -.- 2.5 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:25:04 37.9460 36.3025 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:18:34 38.8367 37.4595 5.0 -.- 2.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
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