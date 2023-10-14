Son dakika Bolu’da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, İstanbul, Zonguldak, Karabük az önce deprem mi oldu? 14 Ekim 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI Bolu ilinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından AFAD konuya ilişkin, "Bolu ilimizde saat 17.07'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya yönelik, "Bolu'da 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamış ve an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bildirmemişlerdir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

🔴AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

🔴KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ