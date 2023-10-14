Başkan Erdoğan'dan İsrail’in Gazze ablukasına sert tepki: "Dünyaya sesleniyorum..."

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "İlk olarak 2003 yılında Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini uygulamaya koyduk. İş birliğimizi eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde ilerletmeye çalıştık" dedi.





İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da sert tepki gösteren Erdoğan şöyle konuştu: Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek daha fazla acıya daha fazla gerilime daha fazla gözyaşına sebep olacaktır. İsrail yönetiminin Refah Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor. Ariş Havalimanına içerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik.